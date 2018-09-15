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أليجري: رونالدو أفضل لاعب في العالم

محمد كمال
نشر فى : السبت 15 سبتمبر 2018 - 1:14 م | آخر تحديث : السبت 15 سبتمبر 2018 - 1:17 م

يرى الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي ، أن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الفيفا لتقديم جوائز الأفضل يوم 24 من الشهر الجاري .

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة فريقه أمام ساسولو غداً ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، أن كريستيانو أفضل لاعب في العالم ، حتى لو كان الكرواتي لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد قدم أداء استثنائيا هذا العام .

وأضاف أليجري أنه من قدرة رونالدو على التسجيل في شباك ساسولو وإنهاء حالة الصيام التهديفي منذ انضمامه إلى الفريق بداية الموسم الحالي.

ويلعب يوفنتوس أمام ساسولو ، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإيطالي الذي يتصدره يوفنتوس برصيد 9 نقاط .


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