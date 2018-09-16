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أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع الدولي السوري عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي على سبيل الإعارة مع بند يتيح خيار الشراء، بدايًة من يناير المقبل.

وسيتم قيد أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 إلي قائمة بيراميدز عند فتح باب القيد بالدوري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وغرد بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلن خلاله عن ضم هداف الهلال السعودي والمنتخب السوري.

وانضم خربين إلي الزعيم السعودي مطلع عام 2017 قادمًا من فريق الظفرة الإماراتي، وتوج مع الهلال بلقبين للدوري السعودي 2016-2017 و 2017-2018، وكأس الملك 2017، بالإضافة إلي كأس السوبر السعودي عام 2018.

وسيتم قيد الخربين كلاعب محلي وفقًا لقوانين اتحاد كرة القدم الذي يعامل اللاعبيين السوريين والفلسطينيين، كمصريين.

وقعت ادارة نادي بيراميدز عقداً بنظام الإعارة للاعب عمر خربين الحاصل على جائزة افضل لاعب في اسيا لعام ٢٠١٧ وهداف نادي الهلال السعودي والمنتخب السوري بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير لمدة ستة اشهر مع خيار الشراء بنهاية الموسم pic.twitter.com/wTxfW9l8Mw — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨