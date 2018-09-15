رأس منحوتة بوسط لندن لإلقاء الضوء على الصحة العقلية

تستضيف منطقة ساوث بانك العصرية بوسط لندن رأس عملاقة منحوتة يتغير لونها وفقا للحالة المزاجية لمستخدمي موقع "تويتر"، ويطل الرأس على نهر التايمز للتوعية بقضايا الصحة العقلية.

وجرى نصب الرأس المنحوتة واسمها "هيد أبف ووتر"، وهي من تصميم مصمم الأثاث والإضاءة البريطاني ستيوارت بادويك؛ لتتزامن مع افتتاح معرض لندن للتصميم اليوم السبت.

وقال "بادويك"، إن إضاءة الرأس المنحوتة من الخشب والبالغ ارتفاعه 9 أمتار يمكن أن تتغير "لإظهار الحالة المزاجية للمخ: من سعادة و حزن أو سرور".

وأضاف: "وعلى حسب مزاج (الأشخاص) سوف تتغير الحالة المزاجية للرأس، حيث يتغير لون الإضاءة المنبعث منها، وهو ما سينعكس على نهر التايمز".

ويرمي العمل إلى "إثارة النقاش وتحدي وصمة الصحة العقلية"، بحسب جمعية "تايمز تو تشينج- وقت التغيير" وهي واحدة من جمعيتين خيريتين معنيتين بالصحة العقلية الداعمة للمشروع.

وذكرت الجمعية: "إنها رمز للأمل والشجاعة والتعاطف والإيجابية والتغيير بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أو يواجهونها، وللأشخاص الذين يدعمونهم".

وقال "بادويك": "لقد بدأ الأمر بعمل نحتي قمت به في ولاية مين (في الولايات المتحدة) في 2014 وأصبح رحلة علاجية لنفسي ولقضاياي".

وتابع: "القطعة التي صممتها في مين كانت عن رحلتي ولكنها مهمة لأنها ليست عني؛ إنها عن أشخاص آخرين خاضوا نفس المعارك"، قائلا: "اخدش السطح، فهناك أشخاص كثر للغاية لديهم مشاكل لم يتعاملوا معها بعد، هذا العمل النحتي موجود كرمز لفتح الباب، ربما".