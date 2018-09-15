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جوارديولا يوضح مصير مشاركة أجويرو أمام ليون بدوري الأبطال

الشروق
نشر فى : السبت 15 سبتمبر 2018 - 9:29 م | آخر تحديث : السبت 15 سبتمبر 2018 - 9:29 م

كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، مصير مشاركة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق في مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون الفرنسي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان أجويرو قد أصيب خلال فوز فريقه على فولهام 3-0 مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" هناك شيء ما في كاحله، وقد خرج للعب كرة هوائية بالرأس وعندما سقط على الأرض شعر بشيء ما.

وأتم جوارديولا: "لقد أنهى الشوط الأول وبدأ الثاني مع شعور بالقلق، ولم نخاطر باللاعب ولذلك تم استبداله فسوف نرى غداً إن كان سيلعب في مباراة الأربعاء أم لا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات مانشستر سيتي في المجموعة السادسة مع كلا من أولمبيك ليون الفرنسي وشاختار دونتسك الأوكراني وهوفنهايم الألماني.

 


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