محافظة شمال سيناء تجدد الإعلان عن الإسكان البديل للمضارين من الأحداث

جددت محافظة شمال سيناء، دعوتها للمواطنين المضارين من أهالي الشيخ زويد ورفح والعريش للتقدم بطلبات الحصول على منازل بديلة بأجر منخفض.

وبحسب بيان محافظة شمال سيناء، يتم الإعلان عن توفير السكن البديل بمشروع الإسكان الاجتماعي، لكل أسرة أضيرت نتيجة المواجهات الأمنية بين عناصر إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية الخارجة على القانون.

وحددت المحافظة، الشروط الواجب توفرها للحصول على الإسكان البديل، وهي أن يكون من «أسر الشهداء والمصابين، ولم يحصل على تعويضات سابقة، ومن غير العاملين في الدوائر الحكومية»، وذلك مقابل إيجار شهدي 100 جنيه نظير خدمات الكهرباء والماء.

ويستمر تلقى الطلبات من 16 سبتمبر الجاري، إلى 4 أكتوبر المقبل، بمقر نقابة المعلمين بالعريش، ومجلس مدينة بئر العبد، وتجمعات المنتقلين بالمناطق المختلفة بالتنسيق مع المسئولين عنها.