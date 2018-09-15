«التعليم العالي»: الوزراء يحاضرون في الجامعات بالعام الجديد للحديث مع الطلاب

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء، اتخذ قرارًا بحضور الوزراء لكافة الجامعات للحديث مع الطلاب عن خطط وزاراتهم، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من إعداد خطة زمنية بذلك استعدادًا لتوقيعها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الوزراء جميعًا سيحضرون لكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، وسيبدأ «مدبولي»، بزيارة جامعة القاهرة في شهر أكتوبر المقبل، للحديث عن خطة الحكومة مع طلاب الجامعة، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو الربط بين صانع القرار في الحكومة والطلاب الذين يمثلون مستقبل مصر.

وعن بداية العام الدراسي الجديد، قال إن الجامعات استعدت جيدًا لاستقبال الطلاب، لافتًا إلى التأكيد على أهمية وجود أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بإنجاح العام الجديد من حيث الأنشطة والخدمة المجتمعية، مضيفًا أن المجلس الأعلى للجامعات، ناقش مع نواب برلمانيين، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعديل المنشآت وتعديل بعض المناهج الدراسية لتمكينهم من الالتحاق بها دون أي تمييز إعمالًا لمبادئ الدستور.

وأوضح أن الجامعات تهدف لتأهيل الشباب من خلال دراستهم في الجامعة، لكيفية العمل الحر والاعتماد على أنفسهم لخلق فرص وظيفية، لافتًا إلى قرار المجلس بإنشاء مركزًا لريادة الأعمال داخل كل جامعة، وربطهم جميعًا بإدارة مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.

ولفت إلى توقيع بروتكولًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء 7 حاضنات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية، لتشجيع فكرة العمل الحر والابتكار داخل الجامعات.

وذكر أن الجامعات تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الرياضية في العام الجديد، وذلك من خلال دوري الجامعات مع اتحاد الكرة المصري، بالإضافة إلى أنشطة فنية وثقافية.