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توقع باستمرار الفيضانات مع هبوب العاصفة «فلورنس» على الساحل الأمريكي

واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 15 سبتمبر 2018 - 10:53 م | آخر تحديث : السبت 15 سبتمبر 2018 - 10:53 م

تعرضت أجزاء من الولايات المتحدة لتهديدات بحدوث مزيد من الفيضانات، اليوم السبت، حيث هبت عاصفة "فلورنس" الاستوائية على الساحل الجنوبي الشرقي، مما يهدد باستمرار هطول أمطار في المنطقة لعدة أيام أخرى.

وطبقا لتقارير بشأن الطقس، شهدت أجزاء من نورث كارولينا وساوث كارولينا فيضانات بالفعل، صباح اليوم السبت، حيث هددت الامطار الغزيرة والفيضانات مئات الالاف من الاشخاص.

وتوقع المركز الوطني للاعاصير استمرار الأمطار الغزيرة لعدة أيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن نحو مليون شخص انقطع عنهم التيار الكهربائى في كلتا الولايتين.


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