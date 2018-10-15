الشرطة الألمانية: احتجاز رهائن في محطة القطار الرئيسية بكولونيا

أعلنت الشرطة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، أن محطة القطار الرئيسية في مدينة كولونيا تشهد حالياً عملية احتجاز رهائن، مضيفة أن قوات الأمن تنتشر على نحو مكثف في ميدان بيرسلاو المتاخم للمحطة.

ولم يوضح المتحدث باسم الشرطة حتى الآن ما إذا كانت العملية تشمل رهينة واحدة أم عدة رهائن، كما لم يتضح ما إذا كان المتورط في العملية جانياً واحداً أم عدة جناة.

وناشدت الشرطة المواطنين عبر "تويتر"، قائلة: "من فضلكم تجنبوا التواجد في محيط الحدث".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن إطلاق أعيرة نارية، إلا أن الشرطة ذكرت أنه لا يوجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن ذلك.

وفي المقابل، ذكرت الشرطة أن هناك شواهد على تصاعد أدخنة في المنطقة حالياً، كما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على نطاق واسع حول المنطقة المحيطة بميدان بيرسلاو الكائن خلف محطة القطار.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية، أنه لا يزال بالإمكان الدخول إلى محطة القطار عبر المدخل الرئيسي، إلا أن معظم أرصفة المحطة مغلقة، مضيفاً أن العاملين في المحطة يقومون بإرجاع المسافرين، في حين أعلنت محطة القطار عن حدوث تأخيرات وإلغاءات للرحلات، وتوقف العديد من القطارات.