إنجلترا تحقق فوزا مثيرا على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حق المنتخب الإنجليزى فوزه الأول في دورى الأمم الأوروبي، بفوزه المثير على مضيفه المنتخب الإسباني 3 /2 اليوم الأثنين من مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.



وكسر رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الإنجليزي، صيامه عن التسجيل لمدة ثلاث سنوات وسجل هدفين في الدقيقتين 16،38 فيما أحرز زميله ماركوس راشفورد هدفا لإنجلترا في الدقيقة 30 بينما أحرز هدفي إسبانيا البديل باكو ألكاسير في الدقيقة 58 وسيرخيو راموس في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



رفع المنتخب الإنجليزى رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني،فيما تجمد رصيد إسبانيا عند ست نقاط في المركز الأول .



وتعد هذة الهزيمة هي الأولي لإسبانيا بعد فوزها في الجولتين الماضيتين علي إنجلترا في المرحلة الأولي2 / 1 ،وعلي كرواتيا في المباراة الثانية 6 / صفر .



فيما تعادل المنتخب الإنجليزى في المرحلة الماضية مع كرواتيا صفر /صفر .