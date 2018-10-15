محافظ سوهاج يشدد على إزالة الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم

كلف محافظ سوهاج، أحمد الأنصاري، إدارتي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، بمتابعة سير العملية التعليمية، وانتظام العاملين بمدرسة ملحقة المعلمات الابتدائية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

يأتي ذلك في إطار الجولات المفاجئة التي يقوم بها لمتابعة انتظام سير العمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية، والخدمات التي تقدم إلي المواطنين.

وتفقد المحافظ، شارع غرب نادي سوهاج الرياضي بحي شرق، لمتابعة عملية تجميل وتطوير المنطقة، مؤكدا على عدم السماح بأي وضع غير قانوني، وإزالة الأكشاك الملاصقة لسور مدرسة الشيماء الثانوية بنات بذات الشارع، وتوجيه مسئولي حي شرق بتوفير أماكن بديلة مناسبة للأكشاك التي تمت إزالتها، تنفيذا للقوانين بشأن منع الاشغالات في محيط المدارس.

وشدد على مسئولي الوحدات المحلية المختلفة بإزالة الإشغالات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم؛ لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وطلاب المدارس، والارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية.