كم يكسب جورج كلوني وليبرون جيمس وتايلور سويفت في الساعة؟

أجرت مجلة «Business Insider» الأمريكية، عملية حسابية لتقدير الأموال التي يتقاضاها مشاهير الأفلام والموسيقى والإعلام والرياضة في الساعة الواحدة.



واعتمدت المجلة الأمريكية في هذه العملية الحسابية على قائمة المشاهير الأعلى أجرًا خلال عام 2018، والتي أصدرتها مجلة «Forbes» الأمريكية، حيث تم حساب إجمالي الأجور السنوية لكل شخصية، ثم قسمتها على 8760 وهي عدد الساعات في السنة الواحدة.

واحتل الممثل الأمريكي، جورج كلوني، المركز الأول في نتائج العملية الحسابية التي أجرتها «Business Insider»، حيث يحصل على 27283 دولار كل 60 دقيقة.

وجاءت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر، في المركز الثاني، حيث تجني 19006 في الساعة، ثم الممثل والمصارع الأمريكي، دوين جونسون، في المركز الثالث، والذي يحصل على 14155 دولار في الساعة.

واحتلت مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة، إيلين ديجينيريس، المركز الرابع بأجر قُدر بـ9988 دولار في الساعة، وتلاها لاعب كرة السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، في المركز الخامس، بأجر قدر بـ9760 دولار في الساعة.

وجاءت المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، في المركز السادس، حيث تحصل على 9132 دولار في الساعة، ثم المغنية الأمريكية بيونسيه، والتي تحصل على 6849 دولار في الساعة.