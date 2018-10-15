الجزيرة يصعد للمركز الثالث بالفوز على الشارقة في كأس الخليج العربي

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احتل فريق الجزيرة المركز الثالث بالمجموعة الثانية بكأس الخليج العربي الاماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين بالفوز على مضيفه الشارقة بملعبه 1/ صفر اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

سجل الهولندي ناصر بارازيت هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 44 .

ورفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط خلف العين والنصر، ولكل منهما 9 نقاط، في حين ظل الشارقة بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

ضغط الشارقة في الدقائق الأولى من المباراة محاولا تسجيل هدف مبكر يُربك به حسابات الجزيرة.

وبعد أقل من خمس دقائق بدأ الجزيرة يستحوذ على الكرة ويتقدم إلى منطقة جزاء صاحب الأرض لكن دون تهديد حقيقي على المرمى.

وحاول لاعبو الشارقة استغلال بعض الأخطاء التي ارتكبها دفاع الجزيرة وكان يوسف سعيد قريبا من تسجيل الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 35 لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

ونشط الهولندي ناصر برازيت في هجوم الجزيرة، ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 44 عندما مرر عبدالله رمضان كرة متقنة وصلت برازيت الذي سدد الكرة زاحفة قوية لم ينجح الحارس أحمد جمعة في التصدي لها.

ولاحت فرصة الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 70 عندما وصلت الكرة إلى ناصر برازيت خلف دفاعات الشارقة لينفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بجوار المرمى مهدرا فرصة سهلة لتعزيز التقدم.

وسدد عبدالله رمضان كرة قوية في الدقيقة 78 تصدى لها حارس الشارقة أحمد جمعة وتحولت إلى ضربة ركنية.