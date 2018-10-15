محامي العتال يطالب وزير الداخلية بحمايته من رئيس الزمالك

أرسل سيد بحيري، محامي هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، ثلاث مذكرات إلى وزير الداخلية والنائب العام ورئيس نيابة مدينة نصر أول، يطلب خلالها حمايته من تهديدات رئيس نادي الزمالك.

وطلب محامي العتال إرسال قوة من الشرطة لحمايته، خلال مرافعته أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، غدا الثلاثاء، في القضية الخاصة، ببطلان عمومية الزمالك الطارئة، المقرر لها يومي الخميس والجمعة.

واستأذن محامي العتال في التصريح له بتسجيل الحالة، غدا الثلاثاء، بالصوت والصورة، داخل مركز التسوية والتحكيم، قبل وأثناءالمرافعة وحتى مغادرة مقر اللجنة الأولمبية.