اليوم ذكرى عيد الجلاء لبلدي الغالية #تونس .. أتمني كل الخير لبلدي و شعبها والرحمة لشهدائنا الأبرار .. #تحيا_تونس 🇹🇳 #صابر_الرباعي