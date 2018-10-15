الحزب المسيحي والحزب الاشتراكي أبرز الخاسرين في الانتخابات البافارية

أظهرت النتائج الرسمية لانتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية بعد فرز جميع الأصوات، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الحاكم والحزب الاشتراكي الديمقراطي هما أبرز الخاسرين في الانتخابات.



وحصل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي على المستوى الاتحادي، على 37.2% فقط من إجمالي الأصوات، متكبدا خسارة قدرها 10%، وفقا لنتائج الانتخابات.



وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي – العضو الثالث على المستوى الاتحادي في ائتلاف ميركل - على 9.7%، أي ما يقارب نصف ما حصل عليه في انتخابات عام 2013.



بينما برز حزب الخضر كثاني أكبر حزب في الولاية الجنوبية بعد حصوله على 17.5%، أي بزيادة حوالي 8 نقاط مئوية، في حين أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي حصل على 10.2% ما يعني دخوله للبرلمان الإقليمي للمرة الأولى.



وحصل حزب الناخبون الأحرار على 11.6%، في حين أن الحزب الديمقراطي الحر تجاوز عقبة الـ5% محققا 5.1% ليدخل مجددا إلى البرلمان.