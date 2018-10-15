عامر حسين يكشف عن أخر تطورات مباراة المصري والجزيرة بالكأس

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مشكلة مباراة المصري والجزيرة مطروح بدور الـ32 من كأس مصر والتي تواصل تأجيلها، هي ملعب المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق البورسعيدي يريد اللعب على ملعبه، وليس بلقاء الكأس فقط بل بجميع المباريات.

وقال حسين في تصريحات لقناة "صدى البلد": "نحاول حل الأزمة منذ 4 أيام والأمن سيرد غدًا على القرار النهائي الخاص بخوض المباراة على ستاد بورسعيد من عدمه".

وأضاف: "ثروت سويلم المدير التنفيذي، أبلغني أن الأمن وافق ومنتظر موافقة النيابة، وإلى الأن لم يتم إبلاغي بالقرار النهائي".

وأكمل: "الأمن سيجتمع صباح اليوم الأثنين، وإذا لم يتم الرد سأقوم بتأجيل المباراة، ولكن إذا أتت الموافقة سأتواصل مع فريق الجزيرة مطروح وأعرف مدى جاهزيتهم للمشاركة بالمباراة يوم الثلاثاء، ولكن إذا أبلغوني بعدم جاهزيتهم ستتأجل المباراة".

وأتم: "الموقف مشابهه لمباراة وادي دجلة والأهلي حينما كانت ستلعب على ملعب الدفاع الجوي، ولكن نقلت لملعب بتروسبورت، والفريقين تفهموا الأمور وخاضوا المباراة وقتها على الملعب الجديد".