مدرب الأرجنتين: غياب ميسي عن مواجهة البرازيل ليس عذرا

أكد مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني تطلع فريقه للخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام البرازيل خلال مواجهة الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مساء الثلاثاء، في ختام مباريات بطولة "سوبر كلاسيكو" التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحفي للمباراة " لا نبحث عن الاعذار بسبب غياب النجم ليونيل ميسي ولكن على المجموعة التي ستلعب المباراة أن تقدم كل ما لديها والبحث عن الفوز وتقديم المستوى المشرف".

وأضاف" لدينا لاعبون جدد في التشكيلة الاساسية ونبحث عن تقييم كامل وشامل لمستوياتهم ،ونحن امامنا مشوار طويل للدخول في تفاصيل بطولة كوبا أمريكا حيث أننا نفكر في كل مباراة وعن الخروج منها بنتيجة إيجابية ".

وختم " اشكركم على استضافتنا ونحن سعداء بتواجدنا في المملكة العربية السعودية ونتمنى ان نقدم عرضا يليق بالجماهير العاشقه لكرة القدم.