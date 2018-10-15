تشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة قبل انطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من شهر نوفمبر المقبل بحضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم، باختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم بهدف التحاور حول القضايا الدولية والعالمية التى تهم الشباب وتؤثر فيهم عالميًا.

وطرحت الجهات المسئولة عن تنظيم المنتدى فى نسخته الثانية إعلان رسمي جديد للمنتدى، الذي سيعقد خلال الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل، بمدنية شرم الشيخ (أرض السلام ) بجنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتم وضع كافة اللمسات الخاصة بإخراج المنتدى فى أبهي صورة، فقد تم الترويج للمنتدى عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالأغنية الشهيرة "بحلم بمكان" التى ترجمت إلى عدة لغات بجانب العربية، وشارك فيها مجموعة من الفنانين والشباب من مختلف دول العالم، وصارت هذه الأغنية أيقونة المنتدى فى كل عام، والتى تعكس فلسفة التعايش وقبول الآخر، والدعوة إلى السلام والاستقرار وبناء المجتمعات، ونبذ العنف والغل والكراهية.

ويدور المحور الرئيسى لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب (الأعمدة السبعة للشخصية المصرية) للكاتب الدكتور ميلاد حنا، حيث يهدف بكتابة المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى، رغم تباينه واختلافه وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى فى إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصرى الذى استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.

وطرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التى ستتم مناقشتها، والتى تدور حول ثلاث محاور رئيسية، ففى محور السلام، سوف تتم مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات فى مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم فى تحقيق السلام، واجب المجتمع الدولى نحو تقديم المساعدات الإنسانية، سبُل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، والشراكة الأورومتوسطية.

وفى محور التنمية، سيتم طرح موضوعات تتعلق بأمن الطاقة، الأمن المائى، تمكين ذوى الاحتياجات، قوة العمل التطوعى فى بناء المجتمعات، وأجندة إفريقيا 2063.

وفى المحور الثالث، وهو محور الإبداع، سيتم استعراض موضوعات هامة تتضمن، مواقع التواصل الاجتماعى وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات، سبُل بناء قادة المستقبل، وسبُل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.

والجديد أيضا هذا العام، هو وجود "نموذج محاكاة القمة الأفريقية العربية"، وهى عبارة عن قمة إقليمية تعقد على هامش فعاليات المنتدى، والتى تأتى تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى المنعقد فى مايو 2018 فى إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.

وفتح الموقع الرسمى لمنتدى شباب العالم، باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم فى نوفمبر 2018، والحضور مُتاح للشخصيات القيادية الشابة حول العالم، تقام فعاليات المؤتمر، خلال الفترة من 2 حتى 6 نوفمبر المقبل للعام الثانى علي التوالي ، وحثت إدارة المنتدى الشباب على التسجيل والمشاركة بأفكارهم وأرائهم، مؤكدين أن الأفكار مسموعة.