سويسرا تفوز على آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية

هبط المنتخب الأيسلندي رسميا إلى المستوى الثاني لبطولة الأمم الأوروبية، بعد خسارته اليوم الأثنين، 1 / 2 ضمن مباريات المرحلة الثالثة للمجموعة الثانية بالمستوى الأول للبطولة.



تقدم هاريس سيفيروفيتش لسويسرا في الدقيقة 52 ، وعزز زميله ميشيل لانج بالهدف الثاني في الدقيقة 67 ،فيما أحرز هدف أيسلندا الوحيد ألفريد فينبوجاسون في الدقيقة 82



ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول فيما تحتل أيسلندا المركز الثالث والأخير بلا نقاط.



ونالت أيسلندا هزيمتها الثالثة علي التوالي في المجموعة لتهبط رسميا إلي المستوى الثاني للبطولة .



فيما يتنافس المنتخب السويسري علي الصدارة مع المنتخب البلجيكي الذى يمتلك ست نقاط من مباراتين فقط.