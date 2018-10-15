أمهات مصر: أولياء أمور ساهموا في صيانة ودهان فصول في إطار المشاركة المجتمعية

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك مجموعة من أولياء الأمور في بعض المدارس قاموا بعمل عظيم وملحمة في المشاركة المجتمعية من خلال المساهمة في صيانة مدارس ودهان وتزيين فصول.

وأكدت أحمد، في تصريحات لها، على أهمية المشاركة المجتمعية من قبل رجال الأعمال وأولياء الأمور في القضاء على الكثافة الطلابية والمساهمة في بناء وصيانة ودهان وتزيين الفصول والمدارس، مشيرة إلى أن الاتحاد أطلق مبادرة "أدعم تعليم مصر"، بهدف تشجيع المجتمع المدني علي المشاركة والتبرع بالأموال والأرض وذلك من خلال تخصيص حساب بنكي يشرف عليه صندوق "تحيا مصر"، لافته إلي أن المشاركة المجتمعية عمل وطني في المقام الأول.

ويعرض الاتحاد بعض النماذج المشرفة من أولياء الأمور، قاموا بالمشاركة والمساهمة المجتمعية، حيث قالت مروة فايد إحدى أولياء الأمور: "بدأنا في نهاية أغسطس الماضي عندما تم قبول تحويل الطلاب ولكن للأسف لا توجد أماكن، وتم تقديم عرض، وهو عبارة عن أننا سنكون تحت رعاية المدرسة الأم وهي مدرسة أحمد عصمت الرسمية، ولكن في ملحق مدرسة أميري وهي محمود خاطر للتعليم الأساسي، مبنى قديم مهجور والحل لازم مشاركة مجتمعية حتي تستطيع إدارة المدرسة تسليم المبني".

وتابعت: "تم عمل مجلس أمناء فوري وتم الإعلان عن مبلغ المشاركة بـ1000 جنيه، وعلي من يرغب التحويل أن يدفع، طبعا الكل دفع، ومنذ آخر أغسطس بدأ العمل الجاد، وبدأنا في روتين يومي لجميع أولياء الأمور، وبصراحة العمل كان ليل نهار في ملحمة جميلة، وبصراحة إحنا عملنا حكومة لامركزية، قسمنا نفسنا مجموعات صغيرة وكنا بنتصرف ونحلها مع بعض ونتواصل في تناغم عبر السوشيال ميديا سواء واتساب أو فيس بوك".

واستكملت: "وعندما تم تسليم المبني كان لسه فارغ، برضه الكل كان بيتصرف، اللي راح مدارس أخرى أخدنا الكراكيب واللي جاب نجار واللي اتفق علي فورمايكا لتجليد الديسكات المتهالكة، واللي قسموا نفسهم فرق لتجميل الفصول وزرع البهجة في نفوس أطفالنا تعويضا عن جلوسهم الطويل في البيت منتظرين الدراسة، واللي عرض إنه يكون إشراف تطوع علي الأدوار وسد عجز المدرسين، بالفعل كنا في جلسات عصف ذهني طول الوقت بندور علي الأفضل لأولادنا، إحنا بنعوضهم عن عدم وجودهم في مدارس ممتازة بس بقدراتنا وأحلامنا ليهم خليناها تجربة مميزة..ونتمني لهم حياه افضل".

كما قام بعض أولياء الأمور في مدرسة المستقبل الرسمية للغات بالعاشر من رمضان، بمشاركة مجتمعية، من خلال دهان فصل والمساهمة فى فرش الديسكات وتزيينه من خلال جمع مبلغ من أولياء الأمور، وحتي الآن تم عمل 3 فصول.