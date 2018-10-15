فنلندا تحقق الانتصار الرابع بدوري الأمم الأوروبية

واصل منتخب فنلندا العلامة الكاملة في المجموعة الثانية بالمستوى الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية ، عبر الفوز على ضيفه اليوناني 2 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الرابعة للبطولة.



وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل منتخب استونيا مع ضيفه المجري 3 /3.



ويتصدر منتخب فنلندا المجموعة برصيد 12 نقطة من اربعة انتصارات متتالية ليضمن العبور للدور التالي.



ويحل منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد ست نقاط ثم المجر في المركز الثالث بأربع نقاط وأخيرا استونيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.



وتقدم منتخب فنلندا بهدف حمل توقيع بيري سويري في الدقيقة 46 ثم أضاف جلين كامارا الهدف الثاني قبل النهاية بدقيقتين.



وعلى ملعب لي كوك ارينا سجل سيم لوتس وأرتور بيك هدفين لاستونيا في الدقيقتين 20 و70 وأحرز دومينيك ناجي وادم شالاي هدفين للمجر في الدقيقتين 24 و54.



وتكفل هنري انيي بالهدف الثالث لاستونيا في الدقيقة 79 ولكن بعد دقيقتين فقط سجل شالاي الهدف الثاني له والثالث للمجر.