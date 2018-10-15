كينو: لم أتوقع أن أصبح لاعبا في مصر

أعرب البرازيلي ماركوس دا سيلفا "كينو"، مهاجم بيراميدز، عن سعادته للتواجد في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك عقب انضمامه إلى صفوف فريقه قادمًا من بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال: "لم أكن أتوقع أن أصبح لاعبًا في الدوري المصري، إلا أنني وافقت على العرض الذي تلقيته من جانب بيراميدز،عقب مناقشتي مع وكيل أعمالي".

وأضاف: "لقد زرت العديد من المناطق السياحية في مصر، وأشعر بسعادة بالغة لتواجدي هنا رفقة عائلتي".

وعن مستوى فريقه في الدوري هذا الموسم قال كينو: "نمتلك لاعبين على قدر كبير من التميز، ونعمل على التأقلم فيما بيننا دائمًا".

وأبدى كينو رغبته في التسجيل في مرمى كل من الأهلي والزمالك لاعتبارهما الفريقان الاكبر في مصر. (طالع التفاصيل)