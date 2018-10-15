المنتخب يخوض مرانه الوحيد استعدادًا لمواجهة إي سواتيني

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الوحيد اليوم في إي سواتيني في الثالثة عصرًا ( بتوقيت القاهرة ومبابان ) استعدادا للقاء المقرر له غدًا الثلاثاء في نفس الموعد ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويقام المران على ملعب ستاد مافوسو الذي سيحتضن مباراة الغد، ومن المقرر أن يشارك فيه جميع اللاعبين ال 23 الذين اصطحبهم الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، للاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة بالمباراة .