المملكة المتحدة : 12 مليون جنيه إسترليني لدعم الإصلاح التعليمي في مصر

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين أنها ستمنح مبلغًا قدره 12 مليون جنيه استرليني ؛ لدعم الإصلاح التعليمي في مصر من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأعرب الوزير أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط عن فخره لتولي المملكة المتحدة الصدارة للمرة الثانية في دعم تطوير مصر ونموها، قائلا : "إن هذا الصندوق يُرسل رسالة دعم عالمية للأجيال المستقبلية بهذه الدولة وسيساعد الحكومة المصرية على تحويل رؤيتها في الإصلاح التعليمي إلى حقيقة".

ومن ناحيته .. صرح جيفري آدامز سفير بريطانيا في مصر بأن الاستثمار في الشباب المصري هو استثمار في مستقبل مصر، قائلا : "يتمتع التعليم بأهمية محورية في هذا الصدد ولهذا السبب تلتزم المملكة المتحدة بدعم مصر في تنفيذ خططها في الإصلاح التعليمي بحيث يتم تسليح الطلاب المصريين في جميع أنحاء البلاد بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها من أجل النجاح".

وسيتضمن صندوق المملكة المتحدة الدعم لتدريب المُعلِّمين من خلال البرنامج التعليمي الرائد التابع للوزارة، وأيضًا الدعم لتعليم الأطفال عبر مختلف المحافظات في الدولة.