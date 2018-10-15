مصدر أمني عراقي: العثور على مقبرة جماعية تضم جثث العشرات من عناصر داعش جنوبي الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الاثنين العثور على مقبرة جماعية تضم جثث 53 عنصرا من عناصر داعش، أغلبهم أجانب، جنوبي الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي، من شرطة نينوى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قوة من الشرطة المحلية عثرت فجر اليوم على مقبرة جماعية لعناصر داعش ضمت53 جثة أغلبها لأجانب وعرب، بالقرب من قاعدة القيارة (60 كلم جنوب الموصل)".

ورجح أن "الجثث تعود لعناصر من داعش تم إعدامهم من قبل قادتهم خلال عمليات التحرير".

وأوضح أن "من بين الجثث تسعة من روسيا وثمانية من تركيا و19 من سورية وكوريان وليبي واحد، إضافة إلى 14 عراقيا".