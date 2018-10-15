«الاتصالات» عن اختراق «فيسبوك»: لا يوجد أمان مطلق في البيئة الرقمية

علق الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على اختراق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه لا يوجد أمان مطلق في البيئة الرقمية وشبكة المعلومات الدولية.



وأضاف في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الأحد، أن البيئة الرقمية تستخدم سلوك وميول واهتمامات المستخدمين للتحكم في المعروض لهم، بالإضافة لمعالجة البيانات لمعرفة ما يمكن بيعه لهؤلاء المستخدمين، مشددًا على ضرورة رفع وعي المواطنين تجاه الحفاظ على خصوصية البيانات على الإنترنت.



وذكر أن حماية الخصوصية لا تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ومعظم دول العالم تحمي بيانات عملائها الشخصية، مشيرًا إلى اللائحة الأوربية التي نفذت في مايو 2018؛ لفرض تفرض التزامات على كل متحكم ومعالج في البيانات المتعلقة بعملائها.



وأوضح أن هناك خلط بين جريمة الاختراق على أحد المواقع وتسريب بيانات المواطنين، وبين حقوق المواطن وخصوصية بياناته، مؤكدًا أن هناك معايير ضرورية للحفاظ على خصوصية البيانات مثل عدم إدخال بيانات البطاقات الائتمانية.



وأعلن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم الجمعة الماضية، عن تمكن القراصنة من الدخول لحسابات 29 مليون مستخدم، ولم يتضمن الهجوم تطبيقات «ماسنجر» و«إنستجرام» و«واتساب» وحسابات الدفع وصفحات الإشهار.



يُذكر أن هذا هو الهجوم الإلكتروني الثاني الذي يتلقاه موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد نجاح قراصنة في اختراق 50 مليون مستخدم نهاية سبتمبر الماضي.



