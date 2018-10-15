الإثنين 15 أكتوبر 2018 6:05 م القاهرة القاهرة 27.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

إصابة 17 شخصا في حادث بألمانيا

زيبلينجن (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 4:57 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 4:57 م

أصيب 17 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطار ركاب بشاحنة في مدينة زيبلينجن جنوبي ألمانيا.
وذكرت الشرطة، اليوم الإثنين، أن سائق الشاحنة أوقف شاحنته عند أحد معابر القطارات على نحو جعل مقطورته تعوق مسار السكك الحديدية ما أدى إلى اصطدام القطار السريع بالشاحنة وإصابة سائقي القطار والشاحنة و15 راكبا بإصابات طفيفة.
وبحسب بيانات قوات الدفاع المدني توقف القطار على بعد 220 مترا من نقطة التصادم، وأغلق طريق السكك الحديدية الذي يربط بين مدينتي فريدريشسهافن وزينجن، وذكرت الشرطة أن الطريق سيبقي خارج الخدمة لعدة ساعات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك