إصابة 17 شخصا في حادث بألمانيا

أصيب 17 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطار ركاب بشاحنة في مدينة زيبلينجن جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة، اليوم الإثنين، أن سائق الشاحنة أوقف شاحنته عند أحد معابر القطارات على نحو جعل مقطورته تعوق مسار السكك الحديدية ما أدى إلى اصطدام القطار السريع بالشاحنة وإصابة سائقي القطار والشاحنة و15 راكبا بإصابات طفيفة.

وبحسب بيانات قوات الدفاع المدني توقف القطار على بعد 220 مترا من نقطة التصادم، وأغلق طريق السكك الحديدية الذي يربط بين مدينتي فريدريشسهافن وزينجن، وذكرت الشرطة أن الطريق سيبقي خارج الخدمة لعدة ساعات.