وزير خارجية بريطانيا السابق: تنازلات «ماي» بمفاوضات «بريكست» أكبر إذلال لنا منذ أزمة السويس

واصل وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، هجومه على رئيس وزراء بريطانيا، تيريزا ماي؛ بسبب ما وصفه بالتنازلات الكبيرة التي تقدمها خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وحذّر «جونسون» في مقال له نشرت صحيفة «Daily Mail» البريطانية، أجزاءً منه، من خطورة التنازلات التي تقدمها «ماي» خلال مفاوضات «بريكست»، على سمعة المملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المفاوضات البريطانية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مرحلة حرجة، وخاصة بعد الاقتراح الذي قدمته «ماي» بشأن الحدود الإيرلندية، والذي يتمثل في بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي بشكل مؤقت مع القبول بالقواعد التنظيمية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وتوقع أن تكون هذه التنازلات بمثابة أكبر إذلال تعرضت له بريطانيا منذ ما وصفه بأزمة السويس سيئة السمعة عام 1956، وذلك عندما حاولت بريطانيا مع فرنسا وإسرائيل استعادة السيطرة على قناة السويس باستخدام القوة العسكرية، لتجبر بعد ذلك على الانسحاب بشكل مخزي.

وقال وزير الخارجية السابق عن أزمة السويس، إنها أثرت بشكل كبير جدًا على السمعة العالمية للمملكة المتحدة وقتها، ودفعت رئيس الوزراء البريطاني الراحل، أنطوني إيدن، لتقديم استقالته.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، قد تقدم باستقالته من الحكومة البريطانية، في شهر يوليو الماضي؛ وذلك إثر خلاف مع تيريزا ماي حول شروط «بريكست».