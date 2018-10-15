اتحاد الجزائر يقسو على مولودية بجاية ويلتحق بصدارة الدوري

التحق اتحاد الجزائر بشبيبة القبائل بصدارة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اثر فوزه الكبير على ضيفه مولودية بجاية 5 /1 اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة عن المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 22 نقطة ليقاسم شبيبة القبائل الصدارة، علما انه يحل ضيفا على اتحاد بلعباس الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة. بينما تجمد رصيد مولودية بجاية عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وسجل أهداف اتحاد الجزائر كل من عبد الرحمن مزيان في الدقيقتين 19 و56، وحمزة كودري في الدقيقة 46، ويايا فوزي من ركلة جزاء في الدقيقة 52، ورؤوف بنغيت في الدقيقة 90، بينما سجل مروان دهار، الهدف الوحيد لمولودية بجاية من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

من جهة اخرى، نجح مولودية الجزائر في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه شباب قسنطينة 2 /1، في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة.

رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس، بينما تراجع شباب قسنطينة للمركز السابع بعدما توقف رصيده عند 13 نقطة.

تقدم عبد الرحمن حشود لمولودية الجزائر في الدقيقة 15، لكن ياسين صالحي ادرك التعادل لشباب قسنطينة في الدقيقة 26. ومنح سفيان بن دبكة، هدف الفوز لمولودية الجزائر في الدقيقة 87.