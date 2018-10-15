أوتاميندي يأمل في الفوز على البرازيل وديبالا يترقب عودة ميسي

أكد مدافع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم "التانجو"، نيكولاس أوتاميندي، أن فريقه سيسعى للفوز على البرازيل غدا، الثلاثاء، رغم أن المباراة التي ستجمع بينهما تحمل الصفة الودية.

وقال أوتاميندي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" التليفزيونية: "جميعنا يرى قميص البرازيل الأصفر ولدينا رغبة في الفوز، المباراة أمام البرازيل تختلف عن باقي المباريات الأخرى، أتمنى أن تسير الأمور على أفضل نحو".

وعاد مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف المنتخب الأرجنتيني بعد الخروج المبكر للفريق من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقام المدرب المؤقت لمنتخب التانجو، ليونيل سكالوني، باستدعاء اوتاميندي وذلك للمرة الأولى منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، من أجل أن يكون بين صفوف الفريق خلال جولته الحالية في المملكة العربية السعودية.

وكان اوتاميندي ضمن البدلاء خلال المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني برباعية نظيفة على العراق يوم الخميس الماضي، في أولى لقاءاته الودية في السعودية.

وأضاف اوتاميندي قائلا: "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام البرازيل من أجل أن يكتسب اللاعبون الجدد خبرة دولية".

وعلى جانب أخر، لن يشارك نجم المنتخب الأرجنتيني وقائده، ليونيل ميسي، في مباراة البرازيل، حيث أنه انقطع عن الانضمام لمنتخب بلاده منذ سقوطه في المونديال الماضي ولم يعلن حتى الآن عن قراره النهائي بشأن الاستمرار أو عدم الاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعن هذا الأمر تحدث نجم المنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا، قائلا: "كلنا نعلم ما الذي يعنيه تواجد ميسي داخل الملعب وقدر المساعدة التي يمكنه أن يقدمها لنا، ولكن هذا قرار يخصه وحده، نحن ننتظره".