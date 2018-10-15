الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانيء بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة مؤقتاً؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن عمليات دخول وخروج السفن في الموانئ الثلاثة توقفت في تمام الساعة الـ 8.30 من صباح اليوم؛ بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية في وقت سابق من اليوم، عن تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الطقس، مع نشاط في الرياح الشمالية المثيرة للغبار، والتي تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة، مع توقعات بهطول أمطار رعدية.