مهند علي: الحظ لم يحالف المنتخب العراقي أمام السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب مهند علي كاظم لاعب المنتخب العراقي(اسود الرافدين) عن سعادته بالمستوى الذي قدمه وزملاءه أمام المنتخب السعودي(الأخضر)، مشيرًا إلى أن التوفيق لم يحالفهم بعد استقبال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وتعادل المنتخبان بهدف لمثله على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض، وتقدم المنتخب العراقي عن طريق مهند علي في الدقيقة 71، قبل أن يدرك عبدالعزيز البيشي التعادل لـ "الأخضر" في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف "بطولة سوبر كلاسيكو بمثابة إعداد جيد لكأس آسيا 2019، وإضافة قوية للمنتخب والجهاز الفني للوقوف بشكل أكبر على مستوى اللاعبين".

وأتم مهند علي حديثه موجها الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، على حسن الكرم والضيافة منذ اللحظة الأولى لوصول المنتخب العراقي إلى الأراضي السعودية.