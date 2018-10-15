فييرا يفرض السرية على استعدادات الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

فرض البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للإسماعيلي، السرية التامة على استعدادات الدراويش للمواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز، ضمن الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد "الإسماعيلية".

وقرر فييرا فرض السرية على المران سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيهم قبل المواجهة، ورفض حضور وسائل الاعلام المختلفة بجانب الجماهير، ضمن السياسة التى يتبعها المدرب البرازيلى املًا فى تحسن نتائج الدراويش خلال الفترة المقبلة.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وفي رصيده 9 نقاط بالمركز الـ14، بينما يحتل بيراميدز المركز الـ3 برصيد 16 نقطة.