«ترامب» بعد الاتصال بالملك سلمان: ربما تسبب «قتلة مارقون» في اختفاء «خاشقجي»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتصل بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي نفى بدوره علمه بما حدث للصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أنه سيرسل وزير الخارجية للقاء الملك سلمان، فورا، وكشف الرئيس الأمريكي أنه استنتج من حديث الملك سلمان أن "قتلة مارقين" ربما كانوا خلف مقتل خاشقجي.

وقال الرئيس الأمريكي: "بدا الأمر لي وكأن قتلة مارقين ربما كانوا خلف العملية، من يدري، سنحاول الوصول إلى الحقيقة قريبا جدا"، ولفت إلى أن الملك سلمان نفى بشدة معرفته بما جرى لخاشقجي.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد تحدثت للتو مع العاهل السعودي الذي نفى معرفته بما حدث لمن وصفه بـ"مواطننا السعودي"".

وأضاف الرئيس الأمريكي ي التغريدة نفسها قائلا إن الملك سلمان أكد له أنه يعمل عن كثب مع تركيا لإيجاد جواب، وأشار ترامب إلى أنه سيرسل وزير خارجية أمريكا للقاء العاهل السعودي.

بدورها، أكدت وسائل إعلام تركية أن فريقا من المحققين سيدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، الإثنين، ولفتت إلى أن الفريق سيشمل أطباء شرعيين ومحققين وعناصر من مكافحة الإرهاب.