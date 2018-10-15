«حماس»: على إسرائيل إنهاء حصار غزة بدلا من التهديدات «الفارغة»

قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إن على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة "بدلاً من التهديدات الفارغة وخلق مزيد من الأزمات".

وحيت الحركة في بيان صحفي لها: "الصمود الأسطوري للجماهير الفلسطينية المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصرارهم على نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة في الحياة بحرية وكرامة وإنهاء الحصار إلى الأبد".

وقالت إن "تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تخيف أبناء شعبنا ولن تكسر إرادته، بل ستشكل حافزاً لمزيد من الانخراط في هذه المسيرات واستمرارها وتطوير أدواتها".

وأضافت أن "على الاحتلال إنهاء حصاره على أهلنا في غزة بدلاً من التهديدات الفارغة وخلق مزيد من الأزمات".

وهدد مسؤولون إسرائيليون خلال الساعات الأخيرة بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007 على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

وقُتل أكثر من 200 فلسطينياً، وأصيب 22 ألفاً آخرين بجروح وحالات اختناق، منذ بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.