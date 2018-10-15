قرارات بضبط مزورين باعوا أراضي الدولة بمستندات «مقلدة» بالسويس

قام فريق من الأجهزة الرقابية بالسويس بالتواجد داخل مديرية الإسكان بالمحافظة، وحصلوا على خرائط كاملة خاصة بالأراضي وأسماء أشخاص قاموا ببيع هذه الأراضي المملوكة للدولة لآخرين، وحصلوا على ملايين الجنيهات مقابل بيع هذه الأراضي، بعد تزوير عقود ملكيتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ملفات 46 قطعة أرض قام أشخاص بتزوير عقود بيع خاصة بها وبيعها لآخرين والبناء عليها باستخدام المستندات المزورة داخل عدد من المناطق السكنية بالمحافظة خلال الفترة من نهاية عام 2011 إلى بداية عام 2018، وصدرت قرارات من النيابة بضبط وإحضار 28 متهما مشتركا في الاستيلاء على الأراضي.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الإسكان بالمحافظة، أن فريق الأجهزة الرقابية قام بمعاينة مواقع الأراضي التي قام مجهولين ببيعها باستخدام مستندات مزورة، وتواجد مع الفريق مندوبين من مديرية الإسكان بالسويس.

وقال مصدر بنيابة السويس إن تحريات الأجهزة الرقابية بالسويس حددت أسماء 28 شخصا، من بينهم أشخاص لهم سجلا إجراميا قاموا باستغلال فترة الفوضى الأمنية في نهاية عام 2011 وفي أعوام 2012 و2013، وقاموا ببيع أراضي داخل شارع النيل ومنطقة اللاجون وحي فيصل وحي السويس بالمحافظة، وصدرت قرارات من النيابة بضبط وإحضار المتهمين الوارد أسمائهم في التحريات.