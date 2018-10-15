«س» و«ج» حول قائمة العجائب السبعة في مصر القديمة

أعلنت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، أمس الأحد، عن قائمة العجائب السبعة في مصر القديمة، وتستعرض «الشروق» أهم ما ورد في هذا الإعلان.

ما الهدف من رصد هذه العجائب ؟

الهدف من إعلان الجمعية المصرية في الأقصر لهذه القائمة هو الترويج للسياحة الأثرية في مصر وإلقاء مزيد من الضوء على المعالم الأثرية كذلك دعم القيمة التاريخية والمعمارية والفنية والفلكية للآثار الفرعونية.

كم استغرق العمل على هذه القائمة ؟

القائمة هي نتاج عمل ثلاث سنوات تضمن رصد وتوثيق الظواهر الفلكية في عمارة مصر القديمة وما شيده القدماء المصريين من مقصورات ومعابد.

ماذا تتضمن القائمة ؟

تتضمن القائمة 7 أماكن أثرية تمثل العجائب المعمارية والظواهر الفلكية في مصر القديمة وهي كالتالي:

1- معبد أبو سمبل العالمي بمحافظة أسوان وظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

2- هرم خوفو الأكبر بمحافظة الجيزة.

3- معابد الكرنك التاريخية شرقي مدينة الأقصر.

4- معبد الدير البحري في البر الغربي بالأقصر.

5- معبد دندرة غربي مدينة قنا.

6- معبد هابو غربي محافظة الأقصر.

7- معبد إدفو بمحافظة أسوان.

س:هل سيتم إعداد قوائم أخرى؟

تواصل الفرق العلمية والبحثية المتخصصة بالجمعية المصرية للتنمية السياحية إعداد قوائم أخرى بأهم ما تضمه مصر من عجائب وآثار وظواهر علمية وفلكية فريدة.