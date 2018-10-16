وزير الطيران يكشف عن استعدادات المطارات لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

أكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على جاهزية كافة المطارات لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأضاف وزير الطيران في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة نسقت مع كافة الوزرات المعنية استقبال وتأمين الضيوف، موضحًا أن الطائرات المدنية المصرية وصالات الوصول في كافة المطارات أصبحت تحمل شعار منتدى شباب العالم قبل انطلاقه.

وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة قبل انطلاق منتدى شباب العالم في الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم، باختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم بهدف التحاور حول القضايا الدولية والعالمية التي تهم الشباب وتؤثر فيهم عالميًا.