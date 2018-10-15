مسؤول فلبيني: «دوتيرتي» مستعد لوقف فرض الجولة الثانية من ضرائب الزيوت

صرح مسؤول فلبيني بأن الرئيس رودريجو دوتيرتي، مستعد لوقف فرض الجولة الثانية من الضرائب على منتجات الزيوت خلال العام المقبل، في حال وصل سعر النفط الخام عالمياً للمستوى الذي يتيح وقف فرض الضريبة بصورة قانونية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كريستوفر لورانس، أحد مساعدي دوتيرتي القول: "الحكومة ربما تقرر تعليق زيادة الضريبة في مطلع العام المقبل، في حال وصل متوسط سعر برميل النفط 80 دولاراً في الفترة من أكتوبر الجاري حتى ديسمبر المقبل".

ووفقاً لإصلاح ضريبي بدأ تطبيقه هذا العام، فإنه سوف يتم زيادة الضرائب على منتجات الزيوت تدريجياً من عام 2018 إلى 2020، بهدف جمع أموال من أجل تطبيق برنامج البنية التحتية الذي يتبناه الرئيس الفلبيني دوتيرتي.

ويحاول دوتيرتي الحد من نسبة التضخم التي ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ تسعة أعوام في سبتمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتراجع العملة المحلية " بيسو"، ونقص الأرز، والإصلاح الضريبي الذي أدى لارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.