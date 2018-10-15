«الضرائب العقارية»: هذه غرامة المتأخرين عن السداد بعد انتهاء المهلة

قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مكاتب المصلحة شهدت توافدًا كبيرًا للمواطنين، خلال الفترة الماضية، خاصة في الأيام القليلة الماضية، من أجل تسجيل العقارات وسداد ما عليهم من ضريبة، موضحة أنه تم تحصيل حوالي 1.6 مليار جنيه في الثلاثة أشهر الماضية، وهي ما كانت متوقعة بالفعل.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن قيمة الغرامة الموقعة على المتأخرين عن سداد الضريبة في الوقت المحدد، تصل إلى 16% من قيمة الضريبة المستحقة، التي لم يسددها الممول.



وأردف أنه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية، التي تقدر بأقل من 2 مليون جنيه، التقدم للحصول على الإعفاء الضريبي حتى 30 يونيو من عام 2019، معقبة أن هناك لجانًا مشكلة تختص بتقييم الوحدات السكنية، وتقدير أثمانها.



وذكرت أنه تم إرسال إخطارات للممولين الذين عليهم ضرائب مستحقة، مستطردة أنه ينبغي أولًا أن يخطر المواطنون عن وحداتهم السكنية، والتقدم بالأوراق اللازمة، سواء للسداد أو للحصول على الإعفاء.



كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت أن اليوم الاثنين هو آخر يوم لسداد الضريبة المستحقة، بدون غرامة عن الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه.



