المنتخبان الأمريكي والكندي يلحقان بركب المتأهلين لمونديال السيدات

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تأهل المنتخبان الأمريكي والكندي لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2019 للسيدات بجدارة إثر فوز الأول على نظيره الجامايكي 6 - 0 والثاني على نظيره البنمي 7 - 0 في مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) .

وبهذا ، يخوض المنتخب الأمريكي رحلة الدفاع عن لقبه العالمي من خلال النسخة الثامنة لمونديال السيدات والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من السابع من يونيو إلى السابع من يوليو 2019 .

وكان المنتخب الأمريكي أحرز لقب النسخة الماضية عام 2015 بالفوز على نظيره الياباني 5 / 2 في المباراة النهائية للبطولة.

ومع تأهل المنتخبين الأمريكي والكندي ببلوغهما المباراة النهائية للكأس الذهبية ، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لمونديال 2019 إلى 17 منتخبا حيث سبقتهما منتخبات فرنسا (البلد المضيف) والصين وتايلاند وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا واسكتلندا والنرويج والسويد وألمانيا.

وما زالت هناك سبعة مقاعد شاغرة في النهائيات ستحسم خلال الفترة المقبلة.