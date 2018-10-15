كيل وزارة الصحة بشمال سيناء : يوجد مخزون أدوية يكفى 6 أشهر

عرض الدكتور محمد طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، رؤيته الخاصة لتحقيق منظومة طبية ناجحة و مفيدة للأهالى في لقاء اعلامي موسع مع وسائل الإعلام بالمحافظة

و قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، لدى رؤية للإدارة و أسعى إلى صنع خطوط تواصل مع جميع الجهات الرسمية و الشعبية و في النهاية سيؤدي ذلك إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية في شمال سيناء و ذلك من خلال خطوات هيكلة و تحديد الأدوار و أسعى لتفعيل الشمل اللامركزي في الاداوة منعا للتعطيل و هو نظام إداري واضح و بالتالي يسهل اتخاذ إجراءات الحساب و التقدير للعاملين

وأضاف الدكتور طلحه، قمت بعدة اجراءات منها تحديد المهام للأطباء في أقسام الطواريء و الاستقبال بمستشفى العريش و جاري اتخاذ كافة الخطوات للتطوير و نحن هنا تتوفر جميع الأدوية و المستلزمات ما تكفي 6 شهور، وهذا يؤكد اهتمام الدولة الكبير بشمال سيناء، تم توحيد جهة الاختام في المديرية بعدما وجدت 6 اختام في العمل، و ليس هناك مكان لأي فرد يستغل مريض حتى لو اخذ سيجارة أو أقل من ذلك، و ليس هناك محاباة في العمل و لكن هناك كل التكريم للمتميزين

ولفت وكيل الصحة، سأقوم بتغيير مكان أقسام الغسيل الكلوي إلى الدور الأرضي بدلا من الدور الرابع الحالي بمستشفى العريش العام تيسيرا على المرضى، وتوجد إمكانيات كبيرة في مستشفى العريش العام سيتم استخدامها على أكمل وجه، و نسعى لتحقيق الرعاية الطبية الشاملة في كافة مستشفيات ووحدات الصحة و المنظومة الطبية بشمال سيناء وليس العريش فقط

و أشار طلحه، عندما عجز في بعض التخصصات القليلة و لكن ذلك لا يعطل منظومة العمل، و الأهم هو العمل بأقصى إمكانيات متاحة لتوصيل الخدمات الطبية و يتم حاليا إجراء اتصالات عديدة للوصول بصيانة الأجهزة الطبية إلى منظومة مستمرة، بعد أن لاحظنا عزوف مكاتب الصيانة عن الوصول لشمال سيناء