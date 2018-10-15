عضو «القومي لمكافحة الإرهاب»: «السيسي» طلبنا بوضع خط استراتيجية لمواجهة التطرف

قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الرئيس السيسي طالب المجلس بوضع استراتيجية شاملة؛ لمواجهة التطرف والإرهاب.

وأضافت «زكريا»، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن هناك خطة استراتيجية طويلة المدى، وأخرى قصيرة المدى تشمل كافة الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية، معقبة: «يجب الاستعداد من كافة الجوانب بأن التطرف يبدأ فكريًا ثم يتحول إلى عنف».

وأكدت، على أهمية تضافر جهود الدولة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، مثل وزاتي الثقافة والتعليم، وجميع وسائل الإعلام؛ للمشاركة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أهمية الإعلام في تنوير عقول الشباب بدلًا من حقنه بالمعلومات المغلوطة.

وتابعت: «الرئيس السيسي أطلق صافرة إنذار، لأن الدولة المصرية لن تنتظر عودة الأبن الضال، وتستعد من خلال كم هائل من الإجراءات والآليات للفلترة، استعدادًا لأن يأتي البعض تائبًا والأخر على استعداد للمراوغة فيتم بترة نهائيًا».