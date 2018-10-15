الإثنين 15 أكتوبر 2018 8:02 م القاهرة القاهرة 26.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

فريق أمني تركي يصل مقر القنصلية السعودية للتحقيق في قضية «خاشقجي»

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 7:10 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 7:10 م

وصل فريقا أمنيا تركيا إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، في إطار التحقيق في واقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين.

كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، قال إن بلاده قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في تلك القضية.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن شكره لترحيب الرئيس التركي بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك