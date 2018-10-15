فريق أمني تركي يصل مقر القنصلية السعودية للتحقيق في قضية «خاشقجي»

وصل فريقا أمنيا تركيا إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، في إطار التحقيق في واقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين.

كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، قال إن بلاده قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في تلك القضية.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن شكره لترحيب الرئيس التركي بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي.