محامو جنوب الجيزة يعلقون العمل أمام إحدى دوائر محكمة الدلنجات

قررت نقابة المحامين بجنوب الجيزة تعليق العمل أمام الدائرة الأولى الجزئية بمحكمة الدلنجات؛ بناء على طلب الجمعية العمومية لمحامي المحكمة، بسبب ما وصفوه بسوء معاملة القاضي أحمد الجعيدي.



وتضمن القرار تحويل المحامين المخالفين إلى مجلس التأديب، مع استمرار وقف العمل أمام الدائرة حتى إشعار آخر.



وأوضح بيان صادر عن نقابة محامين جنوب الجيزة، أن القرار جاء بعدما انتقل مجلس النقابة إلى محكمة الدلنجات للوقوف على أسباب إضراب المحامين بالمحكمة عن الطعام بدءا من يوم السبت الماضي، إذ تبين «سوء معاملة المستشار الجعيدي للمحامين، بجانب سوء مقابلته للمجلس وتعامله معهم؛ ما استدعى الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية لمحامي محكمة الدلنجات التي اتخذت القرار متمثلا فى مجلس الإدارة».



يُذكر أن عدد من المحامين بمحكمة الدلنجات الجزئية، بدؤوا يوم السبت الماضي، إضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام فى غرفة المحامين بالمحكمة؛ بسبب ما أسموه بسوء معاملة المستشار أحمد الجعيدي للمحامين.