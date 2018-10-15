إيران تدخل عملية إعمار سوريا وأمريكا تخرج منها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي» أن بلاده ستشارك في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» قد صرح مؤخرا بأن بلاده لن تمول إعادة إعمار سوريا طالما أن القوات الإيرانية والمدعومة منها لم تغادر سوريا بشكل نهائي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية قوله، اليوم الإثنين :«إيران في ضوء طلب الحكومة السورية ستشارك في عملية إعادة الإعمار في سوريا مثلما شاركت في مكافحة الإرهاب فيها».

ولفت إلى أن بلاده تضع ضمن برنامجها لإعادة إعمار سوريا مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية، وأعرب عن أمله في توفير متطلبات الإعمار في أقرب وقت ممكن لبدء العمل.