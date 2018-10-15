مقتل 4 من عناصر «الشباب» جراء غارة جوية في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا اليوم الاثنين مقتل أربعة من عناصر حركة "الشباب" جراء غارة جوية بمنطقة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وأوضح بيان القيادة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه تم شن الغارات بعد تعرض قوات شريكة لإطلاق نيران وأنه لم يوجد أي جنود أمريكيين على الأرض خلال العملية التي تمت بقيادة صومالية، كما أكد البيان أن الغارة لم تسفر عن مقتل أو إصابة أي مدنيين.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي نفذ أكثر من عشرين غارة جوية نفذ بعضها بطائرات دون طيار هذا العام ضد حركة "الشباب" الموالية لتنظيم القاعدة.