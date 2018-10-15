وزير خارجية ألمانيا: مستعدون لجميع خيارات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لمواجهة جميع خيارات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما فيها مواجهة حالة إخفاق نهائية لمفاوضات الخروج.

وقال ماس، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "إننا مستعدون لكل الحالات"، لافتاً إلى أن هذا الوضع قائم منذ عدة أسابيع.

وفي الوقت ذاته، أعرب وزير الخارجية الاتحادي عن تفاؤل حذر في أنه يمكن للاتحاد الأوروبي الاتفاق مع بريطانيا بشأن شروط الخروج على الرغم من قطع المباحثات أمس الأحد.

وأضاف أنه حتى وإن كان الوقت قصير الآن، فإنه لا يزال هناك اعتقاد أنه لا يزال ممكناً الاتفاق على معاهدة، قائلاً: "سوف نفعل كل شيء الآن من أجل تحقيق ذلك خلال الأيام القادمة".

وأشار أيضاً إلى مصلحة بريطانيا في التوصل لاتفاق،موضحاً أن عدم التوصل لاتفاق يعني "الدخول في كثير من الشكوك التي تمثل للمواطنين وللاقتصاد مخاطر كبرى حقاً"، مضيفاً: "لهذا آمل أن يكون للعقل اليد العليا في النهاية، وأن نكون قادرين على إبرام اتفاقية".

يشار إلى أنه من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين في شهر مارس العام المقبل، وفقاً للوضع الحالي.

وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، ستسقط المهلة التي تم الاتفاق عليها بشكل أولي للفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020، والتي من المفترض ألا يتم خلالها تغيير أي شيء تقريباً؛ ومن ثم يمكن أن يؤدي عدم التوصل إلى الاتفاق إلى عواقب اقتصادية وخيمة.

وكان مقرراً أن يتم التوصل لمسودة لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه أمس الأحد، ولكن ممثلي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم ينجحوا أمس في أحراز أي تقدم في النقاط التي لا تزال مفتوحة، ومن بينها الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.