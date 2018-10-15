ضبط 7 أشخاص لإرغامهم اثنين على توقيع إيصالات أمانة بحدائق القبة

ألقت مديرية أمن القاهرة القبض على 7 أشخاص، لإجبارهم اثنين على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة منشية الصدر، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، بإحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة من شرطة النجدة بتواجد 7 أشخاص بأحد المقاهي أمام محطة مترو منشية الصدر، وإجبارهم لاثنين التوقيع على إيصالات أمانة.

وانتقل ضابط مباحث القسم وتمكن من ضبط "مصطفى.ح"، 31 عاماً، محاسب ، و"أحمد.ح" 25 عاماً، طالب، و"أحمد.ن" 31 عاماً، محامي، و"وسيم. ر" 28 عاماً، محامي، و"السيد .ل" 40 سنة، موظف ، و"صفوت .ح" 61 عاماً، بالمعاش ، و"معتز بالله. أ" 34 عاماً، مهندس كهرباء، وبصحبتهم المجنى عليهما "هشام . ع" 32 عاماً، صاحب شركة تمويل سيارات، و"عبد الحميد .ع" 63 عاماً، بالمعاش، بسؤالهما اتهما كل من المتهمين من الأول للثالث باحتجازه هشام بمزرعة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وأخرى بالشرقية وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.

وبمواجهة المتهمين من الأول إلى الثالث بأقوال المجني عليه أيدوها، واقروا بأنهم يعملون طرفه بالشركة وقيامه بالتحصل من الخامس للسابع على مليون و800 ألف جنيه، بدعوي استثمارها فى مجال تجارة السيارات إلا أنه تهرب من تسديد الأرباح أو رد أصل المبلغ، فقاموا برفع دعوي قضائية ضده وضد العاملين بالشركة واتهماهم بالنصب وصدر حكم قضائي بحبسهم 4 سنوات.

وأسفرت عن ضبطهم تنفيذاً للحكم القضائي، وتمكن المجني عليه من الاتفاق مع المبلغين على التنازل عن القضايا، وإخلاء سبيلهم مقابل تسليمهم المبالغ المستولي عليها والمودعة بأحد البنوك، وعقب إخلاء سبيلهم ونظراً لتورطهم معه وصدور أحكام قضائية ضدهم اصطحبوه واحتجزوه لإجباره على إعادة المبالغ المستولي عليها للمبلغين.

وبمواجهة كل من المضبوطين من الرابع للسابع بأقوال المجني عليه والمتهمين من الأول للثالث أيدوها.