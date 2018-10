أختير المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن بوروسيا دورتموند، كأفضل لاعب صاعد بالدوري الألماني عن شهر سبتمبر، وفقًا لما أعلنه موقع البوندسليجا الرسمي.

وتنافس حكيمي على هذة الجائزة مع كل من فلوريان نويهاوس لاعب فريق مونشجلادباخ و خافييرو ديليرسون لاعب فريق هيرتا برلين.

ولعب حكيمي المنتقل إلى صفوف دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، 3 مباريات مع فريقه الجديد مساهمًا في 3 أهداف، حيث سجل هدف وصنع 2.

Congratulations to @AchrafHakimi who has won the #BLRookie award for September! 👏#DontCrackUnderPressure pic.twitter.com/ux3F4Jyuk4